Planet Weltweit
Folge 15: Alligatorjagd in Florida
53 Min.Ab 6
Ein Alligator im Gartenteich. Das ist in Polk County West, im Zentrum Floridas, keine Seltenheit. Auf einem Gebiet mit 2000 Quadratkilometern gibt es mehrere hundert Seen und unzählige Kanäle. Seit Millionen von Jahren lebten die Alligatoren ungestört, bis der Mensch kam. Immer häufiger kommt es deshalb zum ¿Nachbarschaftsstreit¿ zwischen Mensch und Tier.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH