One TerraStaffel 9Folge 19vom 01.10.2024
Folge 19: Der Kräutergarten von Java

52 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Die hügelige Landschaft um Bogor ist der Garten Eden Indonesiens: Bekannt für seine artenreiche Vegetation und eine farbenprächtige Gärten. Hier praktizieren die Menschen eine Jahrtausende alte Pflanzenmedizin, genannt JAMU. Einst wurde das Wissen um die Wirkung der Kräuter nur innerhalb von bestimmten Heilerfamilien weitergegeben, doch heute ist es die Alltagsmedizin eines ganzen Volkes.

