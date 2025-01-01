Venezuela - Die alte Frau und das MeerJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Venezuela - Die alte Frau und das Meer
52 Min.Ab 6
In El Morro, an der Nordostküste Venezuelas, leben die Menschen seit Jahrtausenden von der Sardinenfischerei. ¿Wenn es keinen Fisch gibt, sind wir erledigt, es gibt kaum andere Arbeit¿, sagt die 78-jährige Luisa Vargas. Sieben Kinder hat sie mit Sardinen großgezogen, und auch die Familien ihrer 52 Enkel leben vom Meer. Doch in den letzten Jahren haben die Erträge massiv abgenommen...
