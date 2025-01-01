Planet Weltweit
Folge 24: Die Minenratten von Tansania
52 Min.Ab 6
Tansania. Ein Mann geht über ein Feld. Vor ihm läuft an der Leine eine 80 cm lange und 1,5 kg schwere Riesenhamsterratte. Der Wissenschaftler Bart Weetjens hat entdeckt, dass die Ratten mit ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn in der Lage sind, den Sprengstoff TNT zu erschnüffeln - eine Hoffnung für den afrikanischen Kontinent, wo noch Millionen Antipersonenminen im Boden verstreut liegen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH