P.M. Wissen

Geheimnis der Schneekugel // Popcorn als Wärmedämmung // Heilen durch Hypnose

ServusTVFolge vom 22.12.2022
Folge vom 22.12.2022: Geheimnis der Schneekugel // Popcorn als Wärmedämmung // Heilen durch Hypnose

48 Min.Folge vom 22.12.2022

Themen der Sendung: Wie schützt Popcorn unsere Häuser vor Kälte? // Wie kann Hypnose unseren Körper heilen? // Was macht alpine Helikopter-Einsätze so gefährlich? // Wie können Bergretter trainieren? // Wie wurde die Schneekugel erfunden? // War Tutanchamuns Grabkammer für eine Frau bestimmt? // Wie brennen Kerzen? // Wie hilft Physik bei der perfekten Weihnachtsgans? // Moderation: Dr. Gernot Grömer

