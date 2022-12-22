Geheimnis der Schneekugel // Popcorn als Wärmedämmung // Heilen durch HypnoseJetzt kostenlos streamen
P.M. Wissen
Folge vom 22.12.2022: Geheimnis der Schneekugel // Popcorn als Wärmedämmung // Heilen durch Hypnose
48 Min.Folge vom 22.12.2022
Themen der Sendung: Wie schützt Popcorn unsere Häuser vor Kälte? // Wie kann Hypnose unseren Körper heilen? // Was macht alpine Helikopter-Einsätze so gefährlich? // Wie können Bergretter trainieren? // Wie wurde die Schneekugel erfunden? // War Tutanchamuns Grabkammer für eine Frau bestimmt? // Wie brennen Kerzen? // Wie hilft Physik bei der perfekten Weihnachtsgans? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0