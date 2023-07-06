P.M. Wissen
Folge vom 06.07.2023: Heizung für Bienen
48 Min.Folge vom 06.07.2023
Themen der Sendung: Wie retten wir die Störe? // Wie wäre die Welt ohne Sand? // Wie können Bäume die Landwirtschaft retten? // Warum hat der Golfball Dellen? // Was verdanken unsere PCs dem „Manchester Baby“? // Wie schützt Künstliche Intelligenz Kinder vor Ertrinken? // Wie passen sich Korallen dem Klimawandel an? // Wie kann Wärme Bienen schützen? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0