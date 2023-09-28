Mit Hefejägern auf der PirschJetzt kostenlos streamen
P.M. Wissen
Folge vom 28.09.2023: Mit Hefejägern auf der Pirsch
47 Min.Folge vom 28.09.2023
Themen der Sendung: Wie verbessern Perlmuscheln unsere Flüsse? // Wie machen Makaken den Freischwimmer? // Wie schützen wir Vögel vor Glasscheiben? // Warum bricht Glas? // Wie optimieren wir Schattenplätze? // Wie verbessern neue Hefen den Biergeschmack? // Wie lassen sich Bienen gegen gegen Krankheit impfen? // Welche alpinen Pflanzen haben heilende Kräfte? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Genre:Wissenschaft, Nachrichten
Altersfreigabe:
0