P.M. Wissen

ServusTVFolge vom 12.08.2025
P.M. Wissen

Folge vom 12.08.2025: Wie können wir uns alles merken?

47 Min.Folge vom 12.08.2025

Diesmal bei P.M. Wissen: Wie können wir uns etwas besser merken? // Wie helfen LEDs bei Vertical Farming? // Welche sind die giftigsten Pflanzen in den Alpen? // Welche Entwicklungen gibt es bei Flugtaxis? // Wer hat die Drohne erfunden? // Wie lange fliegt ein Kolibri? // Wie hilft Gentechnik beim Heilen von Krankheiten?

