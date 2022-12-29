Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
P.M. Wissen

Der Ursprung der Perchtenläufe

ServusTVFolge vom 29.12.2022
Der Ursprung der Perchtenläufe

Der Ursprung der PerchtenläufeJetzt kostenlos streamen

P.M. Wissen

Folge vom 29.12.2022: Der Ursprung der Perchtenläufe

48 Min.Folge vom 29.12.2022

Themen der Sendung: Warum gibt es Perchtenläufe? // Wie überstehen Biber kalte Winter? // Wie macht ein Biofilm Obst und Gemüse haltbar? // Wie wird Wüstensand zu Beton-Rohstoff? // Wie leben Männchen im Matriarchat der Hyänen? // Können wir bald Gehirne digitalisieren? // Wie nutzen wir Energie des Erdkerns? // Wie heizen wir mit Erdwärme // Moderation: Dr. Gernot Grömer

Alle verfügbaren Folgen