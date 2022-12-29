Der Ursprung der PerchtenläufeJetzt kostenlos streamen
P.M. Wissen
Folge vom 29.12.2022: Der Ursprung der Perchtenläufe
48 Min.Folge vom 29.12.2022
Themen der Sendung: Warum gibt es Perchtenläufe? // Wie überstehen Biber kalte Winter? // Wie macht ein Biofilm Obst und Gemüse haltbar? // Wie wird Wüstensand zu Beton-Rohstoff? // Wie leben Männchen im Matriarchat der Hyänen? // Können wir bald Gehirne digitalisieren? // Wie nutzen wir Energie des Erdkerns? // Wie heizen wir mit Erdwärme // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0