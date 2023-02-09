P.M. Wissen
Folge vom 09.02.2023: Tierfreundliche Wasserkraft
47 Min.Folge vom 09.02.2023
Themen der Sendung: Wie schützt ein Elektrozaun unsere Fische vor Turbinen? // Wie drehen Profis wackelfreie Luftaufnahmen? // Wie wird Frittierfett zu Flugzeugtreibstoff? // Wie funktioniert Betankung im Flug? // Wie lassen sich Lawinenabgänge besser vorhersagen? // Gibt es queere Tiere? // Wie verbessern wir unseren Schlaf? // Leiden Wölfe unter milden Wintern? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
