Dieser Fall lässt auch den erfahrenen Polizeichef nicht kalt. Im Zentrum von Grand Rapids wurde ein 15-jähriges Mädchen erschossen. War La’Kyijah Williams zur falschen Zeit am falschen Ort – oder hatte sie Kontakt zu den falschen Personen? Detective Romero und seine Kollegen werten Aufnahmen einer Überwachungskamera aus. Darauf sind mehrere Jugendliche auf E-Rollern zu sehen. Plötzlich taucht eine zweite Gruppe auf und es fallen Schüsse. Das Gesicht des Schützen ist aber nicht erkennbar. Die Ermittler sind bei ihrer Arbeit auf Zeugenaussagen angewiesen.
