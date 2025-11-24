Police 911: Michigan
Folge vom 24.11.2025: Zwischen Angst und Schuld
44 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Eine Person wurde durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Das Opfer saß zum Zeitpunkt der Tat in einem Auto an einer Kreuzung. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellt, ist der Mann aktenkundig wegen häuslicher Gewalt. Am Morgen vor dem Vorfall wurde in Grand Rapids erneut Anzeige erstattet. Deshalb hegt die Polizei einen Verdacht, wer die Schüsse abgefeuert haben könnte. Unklar bleibt jedoch, ob es sich um Notwehr oder ein Verbrechen aus Leidenschaft handelt. Die Bilder einer Überwachungskamera sollen diesbezüglich entscheidende Hinweise liefern.
