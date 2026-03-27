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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

E-Scooter und Verkehrssünder

ATVStaffel 1Folge 1vom 27.03.2026
E-Scooter und Verkehrssünder

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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Folge 1: E-Scooter und Verkehrssünder

48 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Bei einer Großkontrolle in Wien-Liesing nehmen Polizei und Motorradstreife gezielt E-Scooter und Verkehrssünder ins Visier. Ein Schnellrichter entscheidet vor Ort über Strafen und schnell häufen sich die Verstöße: manipulierte Roller, Temposünder und technische Mängel. Auf dem Wiener Ring verfolgt Chefinspektor Martin einen Rotlichtfahrer, bevor ein Motorradunfall die Lage verschärft.

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