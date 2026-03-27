E-Scooter und VerkehrssünderJetzt kostenlos streamen
Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Folge 1: E-Scooter und Verkehrssünder
48 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Bei einer Großkontrolle in Wien-Liesing nehmen Polizei und Motorradstreife gezielt E-Scooter und Verkehrssünder ins Visier. Ein Schnellrichter entscheidet vor Ort über Strafen und schnell häufen sich die Verstöße: manipulierte Roller, Temposünder und technische Mängel. Auf dem Wiener Ring verfolgt Chefinspektor Martin einen Rotlichtfahrer, bevor ein Motorradunfall die Lage verschärft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4