Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Folge 2: Einsatz bei Nacht
46 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
"Polizei im Einsatz - Tatort Straße" begleitet Wiens Polizistinnen und Polizisten hautnah bei ihrem Arbeitsalltag. Von Verkehrskontrollen über Verfolgungsjagden bis zu schweren Unfällen zeigt die Doku-Serie echte Einsätze, emotionale Situationen und die Herausforderungen im Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4