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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Einsatz bei Nacht

ATVStaffel 1Folge 2vom 03.04.2026
Einsatz bei Nacht

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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Folge 2: Einsatz bei Nacht

46 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

"Polizei im Einsatz - Tatort Straße" begleitet Wiens Polizistinnen und Polizisten hautnah bei ihrem Arbeitsalltag. Von Verkehrskontrollen über Verfolgungsjagden bis zu schweren Unfällen zeigt die Doku-Serie echte Einsätze, emotionale Situationen und die Herausforderungen im Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung.

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