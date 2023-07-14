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Pool Kings - Profis am Werk

Das Haus am See

HGTVFolge vom 14.07.2023
Das Haus am See

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 14.07.2023: Das Haus am See

19 Min.Folge vom 14.07.2023

Eine Familie aus Lake Jackson, Texas, hat schon immer davon geträumt, ein Haus auf einem Stück Land am Pecan Lake zu bauen. Nach 14 Jahren kam das Grundstück endlich auf den Markt und sie begannen mit dem Bau ihres maßgeschneiderten Zuhauses. Der auf einer Halbinsel gelegene Garten bietet Kyle und Justin den idealen Platz, um einen einzigartigen Vanishing-Edge-Pool zu bauen.

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