Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 14.07.2023: Ein Pool am Steilhang
20 Min.Folge vom 14.07.2023
Ein Ehepaar aus Franklin, Tennessee, hat die Pool Kings mit dem Bau ihres Traumpools in ihrem sehr anspruchsvollen Garten beauftragt. Mit steilen Hängen und einem engen Zugang haben Kyle und Justin alle Hände voll zu tun. Die Pool Kings trotzen schwierigen Wetterbedingungen und Rückschlägen, um ein einzigartiges Gartenparadies zu schaffen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.