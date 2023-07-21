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Pool Kings - Profis am Werk

Die Pool-Ruine

HGTVFolge vom 21.07.2023
Die Pool-Ruine

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 21.07.2023: Die Pool-Ruine

20 Min.Folge vom 21.07.2023

Eine Familie aus Franklin, Tennessee, braucht dringend Hilfe von den Profis für die Rettung ihres Pools. Sie leben seit über zwei Jahren mit einem unvollendeten und unnutzbaren Pool vor der Terrassentür. Kyle und Justin verwandeln den Garten von einem Zustand des Chaos’ in ein Paradies, das die kühnsten Träume der Familie übertrifft!

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