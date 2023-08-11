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Pool Kings - Profis am Werk

Die kleine Wasserratte

HGTVFolge vom 11.08.2023
Die kleine Wasserratte

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 11.08.2023: Die kleine Wasserratte

19 Min.Folge vom 11.08.2023

Eine junge Familie ist kürzlich nach College Grove, Tennessee, umgezogen und vermisst dringend einen Pool in ihrem Garten. Kyle und sein Team stehen vor der Herausforderung, ein ungeeignetes Grundstück pooltauglich zu machen. Werden sie die Herausforderung meistern und den Traum der Familie erfüllen?

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