Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 11.08.2023: Die kleine Wasserratte
19 Min.Folge vom 11.08.2023
Eine junge Familie ist kürzlich nach College Grove, Tennessee, umgezogen und vermisst dringend einen Pool in ihrem Garten. Kyle und sein Team stehen vor der Herausforderung, ein ungeeignetes Grundstück pooltauglich zu machen. Werden sie die Herausforderung meistern und den Traum der Familie erfüllen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.