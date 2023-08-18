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Pool Kings - Profis am Werk

Von der Natur abgeschaut

HGTVFolge vom 18.08.2023
Von der Natur abgeschaut

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 18.08.2023: Von der Natur abgeschaut

19 Min.Folge vom 18.08.2023

Eine hart arbeitende Familie in Welcome, North Carolina, freut sich darauf, endlich ihren ersten Pool zu besitzen. Ihr weitläufiger Garten ermöglicht es Kyle und Justin, einen Pool im Stil eines Luxusresorts zu bauen. Zusätzlich zu einem Wasserfall und einem “Lazy River” wird die Familie Hartley mit einer einzigartigen Besonderheit überrascht. Kyle und Justin haben ein umfangreiches Bauprojekt mit vielen maßgefertigten Designs vor sich, und der Druck ist groß, der Familie Hartley ihren perfekten ersten Pool zu liefern.

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