Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 18.08.2023: Luxus nach der Hochzeit
19 Min.Folge vom 18.08.2023
Die Biddles haben in ihren früheren Häusern immer einen Pool gehabt. Und als sie ihr neues Haus bauten, war ein Pool eine hohe Priorität. Doch als sich ihre älteste Tochter verlobte, mussten Ross und Cheryl ihre Pool-Pläne Budget bedingt erstmal auf Eis legen. Drei Jahre später wollen sie die Vision ihres Gartens endlich in die Tat umsetzen. Kyle und Justin entwerfen einen eleganten und raffinierten Pool, aber einige Hindernisse auf dem Weg dorthin veranlassen sie dazu, einen neuen Designplan zu schmieden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.