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Pool Kings - Profis am Werk

Zwischen Palmen und Gnus

HGTVFolge vom 08.09.2023
Zwischen Palmen und Gnus

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 08.09.2023: Zwischen Palmen und Gnus

20 Min.Folge vom 08.09.2023

Glenda und David Keck aus La Vernia, Texas, wollen einen Garten und einen Wasserfall, der für ihre Enkelkinder eine noch größere Attraktion darstellt als die exotischen Tiere, die nebenan leben. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Pool Kings eine überdimensionale Feuerstelle für Glenda, ein wunderschönes, hundefreundliches Baja-Regal für die Hunde und einen massiven, dreistufigen Boulder-Wasserfall für David geschaffen, der weitaus mehr Spaß macht, als es die benachbarten Gnus jemals sein könnten.

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