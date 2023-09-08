Ein Pool für die GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 08.09.2023: Ein Pool für die Großfamilie
19 Min.Folge vom 08.09.2023
Mike und Jan Kampen lieben ihr neues Haus mit Blick auf den Golfplatz und die Nähe zu ihren vier Kindern und elf Enkelkindern. Aber damit die Enkel viel Zeit im Haus verbringen können, müssen Steve und Justin einen unwiderstehlichen Pool bauen. Trotz der schwierigen Grundstücksgrenze und des begrenzten Platzes gelingt es den Jungs, ein wunderschönes, erhöhtes Schwimmbecken zu entwerfen, das sich durch eine gewagte Kombination von Fliesenfarben, moderne Whirlpools und Feuerschalen aus Kupfer sowie ein großes Baja-Regal auszeichnet. Außerdem gibt es eine riesige Terrasse, die den Unterhaltungsbereich verdreifacht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.