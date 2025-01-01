Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pratergeschichten - Staffel 1 Folge 2

Staffel 1Folge 2
Folge 2: Pratergeschichten - Staffel 1 Folge 2

49 Min.Ab 12

Ist man hier aufgewachsen oder hat man für längere Zeit Praterluft geschnuppert hat, dann lässt einen das einzigartige Ambiente eines der ältesten Freizeitparks der Welt nicht mehr los. Von Schaustellern über Großunternehmern und Praterstrizzis – die Vielfalt des Milieus ist groß. Außer Frage steht jedoch, dass der Prater weit mehr als nur Arbeitsplatz für sie ist, sondern vor allem Lebensinhalt, Kindheitstraum und Familie.

