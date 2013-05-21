Pratergeschichten - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 3: Pratergeschichten - Staffel 1 Folge 3
Seit fast 250 Jahren gibt es den Wurstelprater im 2. Wiener Gemeindebezirk und genauso lange wie der Freizeitpark existiert, ebenso lange tummeln sich dort auch kuriose Praterunikate herum. Heinz, Wolfgang und Karl sind eben solche und gehören zum Prater wie das Riesenrad und die Zuckerwatte. Die drei Praterstrizzis haben schon so manch schwierige Phase in ihrem Leben durchgemacht, hierher verschlägt es sie trotzdem immer wieder. Denn kein Ort der Welt ist für das Trio Infernale so schön wie der Wiener Wurstelprater. Aber nicht nur eitel Wonne findet man im Prater. Seit Tagen ist die Polizei auf der Suche nach einer kriminellen Jugendbande im angrenzenden Gebiet rund um den Freizeitpark. Bei einer hitzigen Verfolgungsjagd kommt es schließlich zur Konfrontation und einer der jungen Täter konnte gefasst werden. Was die Bande ausgefressen hat und noch vieles mehr bei "Pratergeschichten".
