Pratergeschichten - Staffel 1 Folge 4
Pratergeschichten
Folge 4: Pratergschichten - Staffel 1 Folge 4
49 Min.Folge vom 28.05.2013Ab 12
Der Prater ist für viele Menschen weit mehr als nur ein Arbeitsplatzt, sondern vor allem Lebensinhalt, Kindheitstraum und Familie. So zumindest das heile Weltbild, das nach außen hin dargestellt wird. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Geschäft "Prater" aber als beinhartes Business mit Konkurrenzkämpfen, endlos langen Arbeitszeiten und der ständigen Pflicht, Leute rund um die Uhr unterhalten zu müssen. Ein Geschäft, das alles auffrisst und keinen Raum für ein Leben abseits des Wurstelpraters duldet.
Pratergeschichten
Altersfreigabe: 12
12DESORIENTIERUNG
