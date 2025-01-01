Pratergschichten - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Alice Kolnhofer und Milan Brantusa sind die zwei Großmogule des Wiener Praters. Doch auf ihren Lorbeeren ausruhen kommt für die beiden nicht in Frage. Während sich Frau Kolnhofer immer wieder neue Tüfteleien für das traditionelle Geisterschloss einfallen lässt, reißt Herr Brantusa sein Zombiehaus ganz ab und plant eine hochmoderne Geisterachterbahn. Heinz, Wolfgang und Karl sind Praterstrizzis wie sie im Buche stehen. Gern verbringen sie den einen oder anderen feuchtfröhlichen Abend hier und schwelgen in Erinnerungen über die gute alte Zeit. Aber auch von Tragik bleibt der Prater nicht verschont. Mühevoll hat sich das Ehepaar Leopold ein XXL Restaurant im „American Way of Life“ aufgebaut. Nun ist nur mehr Schutt und Asche übrig. Ein Großbrand im Jänner hat alles zerstört – inklusive den Traum vom erfolgreichen Praterunternehmer.
