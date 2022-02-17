Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 5: Episode 5
47 Min.Folge vom 17.02.2022
Dr. Dreesen wird zu einem ungewöhnlichen Notfall gerufen: Ein junger Wallach ist auf dem benachbarten Pferdehof in ein Scheunendach eingebrochen und hängt verletzt in der Dachkonstruktion fest. Zusammen mit der Feuerwehr versucht der Doc, dem Tier zu helfen. Außerdem schauen Conny und Heini Latza in der Kleintiersprechstunde vorbei - sie wollen die Ohren ihrer Katze Lili untersuchen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BluePrint Media GmbH