Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Episode 5

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 5 vom 17.02.2022
Folge 5: Episode 5

47 Min.Folge vom 17.02.2022

Dr. Dreesen wird zu einem ungewöhnlichen Notfall gerufen: Ein junger Wallach ist auf dem benachbarten Pferdehof in ein Scheunendach eingebrochen und hängt verletzt in der Dachkonstruktion fest. Zusammen mit der Feuerwehr versucht der Doc, dem Tier zu helfen. Außerdem schauen Conny und Heini Latza in der Kleintiersprechstunde vorbei - sie wollen die Ohren ihrer Katze Lili untersuchen lassen.

SAT.1 GOLD
