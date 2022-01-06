Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Impftermin für sechs wuselige Polarfuchswelpen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1vom 06.01.2022
Impftermin für sechs wuselige Polarfuchswelpen

Impftermin für sechs wuselige PolarfuchswelpenJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 1: Impftermin für sechs wuselige Polarfuchswelpen

45 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6

Landtierarzt Dr. Dreesen hat wieder alle Hände voll zu tun: In seiner Praxis kümmert er sich um Welpe Holly, der eine Ohrentzündung hat, Katze Schnecki, die mit Zahnproblemen kämpft und Kaninchen Bommel, dem der Appetit vergangen ist. Danach geht es für den Tierfreund in den Zoo, wo er sechs süße Polarfuchswelpen impfen muss. Doch nicht nur die Gesundheit der Tiere steht im Fokus - denn Herbert muss sich auch um sein eigenes Wohl kümmern und ein paar Kilos abspecken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 8 Staffeln und Folgen