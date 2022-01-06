Impftermin für sechs wuselige PolarfuchswelpenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Impftermin für sechs wuselige Polarfuchswelpen
45 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6
Landtierarzt Dr. Dreesen hat wieder alle Hände voll zu tun: In seiner Praxis kümmert er sich um Welpe Holly, der eine Ohrentzündung hat, Katze Schnecki, die mit Zahnproblemen kämpft und Kaninchen Bommel, dem der Appetit vergangen ist. Danach geht es für den Tierfreund in den Zoo, wo er sechs süße Polarfuchswelpen impfen muss. Doch nicht nur die Gesundheit der Tiere steht im Fokus - denn Herbert muss sich auch um sein eigenes Wohl kümmern und ein paar Kilos abspecken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media GmbH