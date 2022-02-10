Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Episode 4
46 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 6
Bei der Impfung zweier Kängurus muss Dr. Dreesen Präzision beweisen - denn es gilt, die Injektion per Blasrohr durchzuführen. Außerdem sind er und sein Partner Klaus mit dem Tiermobil unterwegs und helfen bedürftigen Tierhaltern, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können. So auch Heidi Stervitzke, die ihre Mischlingshündin Dori untersuchen lässt. Schließlich geht es für Herbert und Batty noch zum Agility Training. Werden die beiden ihr Diät-Ziel erreichen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media GmbH