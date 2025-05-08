Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Episode 6
47 Min. Ab 6
Dr. Dreesen bereitet sich auf eine ganz besondere Operation: Gleich drei Dromedare aus dem Zirkus Laola müssen bei ihm unters Messer. Ob er dieses Mal davonkommt, ohne bespuckt zu werden? In der Kleintiersprechstunde muss sich währenddessen um eine Katzenmama und eine Hündin mit Panikattacken gekümmert werden. Außerdem gibt es das große Finale der Diät-Challenge: Haben der Doc und Hündin Batty ihr Ziel erreicht?

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe: 6
6
© BluePrint Media GmbH