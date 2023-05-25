Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Sorge um Rüde Joschi

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 25.05.2023
Sorge um Rüde Joschi

Sorge um Rüde JoschiJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 1: Sorge um Rüde Joschi

46 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 6

Dr. Dreesen hat in seiner Sprechstunde wieder alle Hände voll zu tun: Wellensittich Pringles leidet vermutlich unter einer Kropfentzündung, Gänse-Dame Stöpsel bekommt nur schlecht Luft und Rüde Joschi bereitet seinem Besitzer Sorgen. Während sich der Landtierarzt um die Probleme seiner flauschigen Patienten kümmert, darf er jedoch sein Privatleben nicht außer Acht lassen. Lebensgefährte Klaus taucht in der Praxis auf, da der Doc eine Verabredung vergessen hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 8 Staffeln und Folgen