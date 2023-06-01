Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schafft Dr. Dreesen es Verantwortung abzugeben?

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 2vom 01.06.2023
Folge 2: Schafft Dr. Dreesen es Verantwortung abzugeben?

46 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 6

Dr. Dreesen benötigt dringend Unterstützung in der Praxis. Bewerberin Stefanie Hessling-Zeinen kommt direkt von der Uni und möchte dem Landtierarzt unter die Arme greifen. Wird es der Doc schaffen, Verantwortung abzugeben? In der Sprechstunde ist derweil wieder einiges los: Rüde Rasputin hat Probleme mit den Ohren und Meerschweinchen Samson kann sein Futter nicht mehr richtig kauen. Außerdem steht ein Besuch bei Saskia und ihren Alpakas an.

