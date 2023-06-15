Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4vom 15.06.2023
47 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 6

Bei Landtierarzt Dr. Dreesen ist jede Menge los: Eine flauschige Katzenfamilie muss geimpft werden und bei Kaninchen Zorro steht ein wichtiger Eingriff an. Außerdem: Feuerprobe für Vertretungsanwärterin Steffi. Doc Dreesen nimmt die junge Tierärztin mit zu seinem wichtigsten Arbeitgeber und stellt sie vor eine schwierige Aufgabe: Erkennt die 24-Jährige, was Zuchtstute Anna-Desta fehlt?

SAT.1 GOLD
