Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Drama um Hase Wolke
46 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 6
Kater Schnösel leidet seit Tagen unter heftigen Niesattacken. Hat er nur einen lästigen Fremdkörper in der Nase oder handelt es sich etwa um einen Tumor? Auch Hase Wolke braucht dringend Hilfe: Er leidet unter einem lebensbedrohlichen Abszess am Ohr. Und: Vertretungstierärztin Steffi Hessling hat ihren ersten Einsatz. Wie kommt sie bei den Stammklienten an?
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-9: SAT.1 & © Season 4-5: BluePrint Media GmbH & © Season 2: Sat.1 Gold