Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Blutabnahme auf der Heide
46 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 6
Das Team auf Gut Herrenhöhe bereitet eine Überraschungsparty vor - denn der 65. Geburtstag von Dr. Dreesen steht an. Doch bevor gefeiert werden kann, geht es in der Praxis noch turbulent zu. Bei einem Routineeingriff an Shih-Tzu-Rüde Leo kommt es plötzlich zu einem Zwischenfall. Außerdem muss der Doc vier Sperlingspapageien behandeln, die die Prozedur nicht gerne über sich ergehen lassen.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© BluePrint Media GmbH