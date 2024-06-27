Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5vom 27.06.2024
Dr. Dreesen wird gebeten, einen Erste-Hilfe-Kurs für das Personal des Tierschutzvereins "Notpfote" zu veranstalten - eine Aufgabe, die der Doc gerne übernimmt, auch wenn sein Terminkalender ohnehin schon sehr voll ist. Gemeinsam mit Wildtierärztin Simone behandelt er außerdem vier afrikanische Stachelschweine und kümmert sich erneut um das Ohr von Dauerpatient Rasputin.

