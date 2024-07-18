Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Erste Hilfe am Pferd

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 8vom 18.07.2024
Erste Hilfe am Pferd

Erste Hilfe am PferdJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 8: Erste Hilfe am Pferd

45 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12

In der Kleintiersprechstunde bekommt es Dr. Dreesen mit den langen Krallen von Katzendame Felicitas zu tun. Außerdem zeigt er zwei Kindergärtnerinnen, wie sie die Klauen der Zwergziegen Rumpel und Rübchen pflegen müssen, und erklärt einer frisch gebackenen Welpen-Besitzerin, warum die Augen ihres Maltipoos tränen. Bei der Feuerwehr steht dann noch ein Workshop in Sachen Erste-Hilfe auf dem Programm.

