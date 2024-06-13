Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3vom 13.06.2024
Dr. Dreesen untersucht Kater Fritzi und stellt fest, dass das Knie des Bengalen so sehr beschädigt ist, dass er in einer Klinik behandelt werden muss. Auch Hunde-Dame Smilla steht vor einem größeren Eingriff - ihr Gebiss muss nahezu vollständig entfernt werden. Bei Rüde Rasputin steht ein Kontrolltermin an und der Doc stellt fest, dass der Tumor im Ohr des Vierbeiners erneut gewachsen ist.

