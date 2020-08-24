Kein Happy End für Prince CharmingJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 18: Kein Happy End für Prince Charming
82 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Vom Märchenland geradewegs in die sixx Late Night Show: Aaron Königs packt nach seinem Auszug über seine undankbare Rolle als Neuankömmling bei "Promi Big Brother" 2020 aus und erzählt freimütig, was er wirklich von den anderen Bewohnern denkt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen