Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 21: Emmy und Katy rechnen knallhart mit den Bewohnern ab
87 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Nachdem die beiden jüngsten Bewohner Katy Bähm und Emmy Russ das Märchenland heute verlassen mussten, ziehen sie mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel über die verbliebenen Bewohner her. Vier Lästerschwestern vereint!
