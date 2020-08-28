Nach dem großen Finale: Die Top 4 im TalkJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 22: Nach dem großen Finale: Die Top 4 im Talk
Folge vom 28.08.2020
22 Tage "Promi Big Brother" gehen zu Ende! Diese emotionalen und abwechslungsreichen Wochen lassen die Finalisten Kathy, Mischa, Ikke und Werner gemeinsam mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel Revue passieren - und packen ein letztes Mal so richtig aus.
