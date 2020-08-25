Ramin bricht sein SchweigenJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Ramin bricht sein Schweigen
86 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Der stille Fitnesscoach Ramin Abtin musste heute an Tag 19 das Märchenland verlassen. Nun stellt er sich bei den Lästerschwestern Melissa und Jochen eindringlichen Fragen, die unter anderem auch Sorgenkind Emmy betreffen. Außerdem: Julian F. M. Stoeckel und Lilo von Kiesenwetter sind wieder zur Tratsch-Unterstützung im Studio.
