Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 16: Big Brother fordert ein Opfer

SAT.1Staffel 2021Folge 16vom 21.08.2021
Tag 16: Big Brother fordert ein Opfer

Tag 16: Big Brother fordert ein OpferJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 16: Tag 16: Big Brother fordert ein Opfer

74 Min.Folge vom 21.08.2021Ab 12

Tag 16 bei "Promi Big Brother" 2021 und die Luft wird dünner. Der große Bruder zeigt keine Gnade mehr und fordert große Opfer von den Weltraum-Bewohner:innen. Während Danny und Melli Haare lassen, steigt Paco freiwillig in die Raumstation hinab. Doch nicht alle sind so selbstlos, insbesondere Uwe zieht den Groll seiner Mitbewohner:innen durch sein Verhalten auf sich. Und: Es wird emotional - Marie und Ina erhalten ganz besondere Nachrichten von der Außenwelt. Das und mehr siehst du in Folge 16!

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen