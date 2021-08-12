Tag 7: Willkommen im Al(l)btraumJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Tag 7: Willkommen im Al(l)btraum
89 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12
Die erste Woche bei "Promi Big Brother" neigt sich dem Ende. Am Ende sind auch einige der Bewohner:innen. In der Raumstation macht sich der Hunger bemerkbar und sorgt für schlechte Stimmung. Aber auch auf dem Big Planet gibt es dicke Luft bei Melanie. Die Luft wird dünn im All - können die Bewohner:innen sich wieder sammeln und zu alter Stärke finden?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
