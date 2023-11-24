Tag 5: Beef und Nudelverbot im ContainerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 5: Tag 5: Beef und Nudelverbot im Container
85 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Bei den Bewohnern liegen die Nerven blank! Nach vier emotionalen Tagen sorgt jeder Atemzug für Konfliktpotenzial. Und Big Brother hat beim Penny-Einkauf noch eine Überraschung: Es herrscht Nudelverbot!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen