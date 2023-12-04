Promi Big Brother
Folge 15: Tag 15: Das Finale
166 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Nach zwei harten Wochen haben es fünf Bewohner in das große Finale geschafft. Wer konnte die Zuschauer für sich begeistern und entscheidet heute das Finale für sich? Es wird spannend!
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen