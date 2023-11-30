Tag 11: Heiße Gespräche und emotionale BotschaftenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Heiße Gespräche und emotionale Botschaften
94 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Heute hat es Big Brother auf ganz heiße Themen abgesehen: Die Bewohner steigen dazu in den Hot Tub! Außerdem erhalten die Bewohner heute emotionale Botschaften von ihren Liebsten.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen