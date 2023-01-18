Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis backen privat

Die Lieblingsrezepte von Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 18.01.2023
Die Lieblingsrezepte von Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin

Die Lieblingsrezepte von Natascha Ochsenknecht und Sila SahinJetzt kostenlos streamen

Promis backen privat

Folge 2: Die Lieblingsrezepte von Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin

45 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 6

Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin öffnen für "Promis backen privat" ihre Haustüren. Natascha liebt Glitzer und mag es bunt - und sie liebt es zu backen. Kein Wunder, dass auch ihr Kirschstreuselkuchen ein farbenfrohes Spektakel ist. Sila Sahin lebt seit zwei Jahren in Österreich. Die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln ist der Liebe wegen nach Ried im Innkreis gezogen. Zusammen mit ihrer Mutter backt sie hier türkisches Su Böregi und Patatesli Pogaça.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis backen privat
SAT.1
Promis backen privat

Promis backen privat

Alle 4 Staffeln und Folgen