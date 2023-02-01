Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Lieblingsrezept von Sarah Engels

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 01.02.2023
42 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 6

Sarah Engels lädt uns für "Promis backen privat" nach Köln ein. Die Gewinnern vom "Großen Promi Backen 2018" hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Sie will ihre Gewinnertorte erneut backen, diesmal aber ohne Alkohol. Mit viel Ehrgeiz, guter Laune und Charme backt, probiert und dekoriert Sarah, was das Zeug hält und gibt dabei Einblicke in ihr Privatleben und ihre Karriere als Sängerin.

