Das Lieblingsrezept vom Promibäcker 2023Jetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 6: Das Lieblingsrezept vom Promibäcker 2023
42 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 6
Direkt vom Finale des großen Promibackens 2023 geht es in die heimische Küche des Gewinners. An der eigenen Rührschüssel entsteht ein Lieblingskuchen, den die Zuschauer:innen bereits aus einer technischen Prüfung des Promibackens kennen. Aber Vorsicht! Abgewandelt und mit einer ganz persönlichen Note wird dieses Backwerk zu einem ganz besonderen Highlight.
Promis backen privat
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1